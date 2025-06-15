الرياضة

إسلام الشاطر على لقطتي تريزيجيه والشحات في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

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إسلام الشاطر على لقطتي تريزيجيه والشحات في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، أن محمود تريزيجيه لم يخطئ في تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي.

وقال الشاطر في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي: حزين للغاية من التعادل امام انتر ميامي، وكنت اتمنى اننا نكسب انتر ميامي، والاهلي كان هيروح في حتة تانية.

وأضاف: الاهلي قدم شوط مميز وشوط عليه علامات استفهام، وركلات الترجيح الطبيعي أن يكون هناك ترتيب لمسددي الركلات، وما حدث كان منظر لا يليق وكان المفروض وسام ابو علي يسدد ركلة الجزاء، ولكن لاعب بحجم تريزيجيه مينفعش تهده.

وأردف: وجهة نظري تريزيجيه لم يخئ  ما دام موجود في قائمة مسددي ركلات الجزاء، ولقطة حسين الشحات في أخر المباراة غير مفهومة وأريد معرفة ماذا كان يريد، ولحد دلوقتي اتسائل ماذا يريد الشحات ولدينا ازمة واضحة في إهدار الفرص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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