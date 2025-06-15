نجم منتخب المغرب يختار بطل كأس العالم للأندية.. خارج التوقعات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم منتخب المغرب وفريق باتشوكا المكسيكي، أسامة الإدريسي عن الفريق الاقوى والأكثر حظا والذي يمتلك أفضلية للتتويج بلقب كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥، امس بلقاء الأهلي المصري ضد إنتر ميامي الأمريكي، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قنوات ام بي سي.

انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، واضاع محمود حسن تريزيجيه ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول بعد تسديده لها برعونة فتصدى لها حارس مرمى إنتر ميامي بسهولة.

أسامة الإدريسي يختار بطل كأس العالم للأندية

قال أسامة الإدريسي نجم منتخب المغرب وفريق باتشوكا المكسيكي، ان فريق باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا هو الذي له أفضلية بالتتويج بكأس العالم للأندية.



مجموعات كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي المصري، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي،، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية:

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة:

فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة:

ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة:

فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.



المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة:

ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.