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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، على تعادل الأحمر مع إنتر ميامي دون أهداف، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

نجم الأهلي السابق: بن شرقي لاعب بحالات.. ومروان عطية استفز ميسي

وقال عبد الجليل في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسين الشحات ليس في مستواه المعهود وكان يقدم أداء أفضل في الدوري الممتاز لأنه كان في مستواه، وأفشة بقاله موسمين خارج المستوى المعهود له.

وأضاف: طاهر محمد طاهر مستواه يتطور مباراة عن مباراة، وريبيرو واضح أنه مذاكر لاعبي الاهلي جيدا، وبن شرقي بيقلب وشه كبير والأجانب معندهمش كدا، وتريزيجيه رغم أنه بيضيع لكن خطير، وبن شرقي لاعب بحالات

وتابع: محمد الشناوي مستواه يخليه يحترف في أوروبا من موسمين، والشناوي كان بيلاعب لاعبي إنتر ميامي لوحده، ومروان عطية كان ممتاز أمس، وميسي كان متنرفز شوية ومروان عطية استفز ميسي.

وواصل: سعيد لمستوى الشناوي، وكوكا قدم أقصى ما عنده، ولاعبي الأهلي مكانوش مصدقين نفسهم في الشوط الأول