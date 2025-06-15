نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صالح: الأهلي أضاع فوزا سهلا أمام إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر محسن صالح نجم الأهلي السابق عن حزنه الشديد بعد التعادل بمباراة اليوم أمام انتر ميامي الامريكي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالولايات المتحدة الامريكية.

وقال صالح عبر قناة mbc masr: "ابنتي لم تشاهد المباراة واعتقدت أن الأهلي خسر بسبب حزني، لكني أبلغتها أن الفريق فرط في الفوز وكان قريبًا من الثلاث نقاط".

وتابع: "المشاعر اختلفت قبل وبعد المباراة، فقبل المباراة كنا نشعر بخوف وقلق وتوتر، لكن بعدها كان حزن وزعل على فوز كان في المتناول وقبل المباراة كنت مقتنعًا بالتعادل في بداية المشوار بكأس العالم، لكن بعد المباراة قلت (هنلاقي أسهل من كدة فين؟).. فريق مستسلم تمامًا لا يمتلك أي أنياب هجومية".

واختتم: "لأهلي لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة، لكن في الشوط الأول ظهر بشكل جيد وأضاع العديد من الفرص المؤكدة والتي كانت من الممكن أن تنهي المباراة ورغم حديثنا هذا، لكن لا بد أن نلتمس بعض الأعذار، خاصة أن نصف الفريق شارك في البطولة والنصف الأخر لم يشارك، وهناك وجوه جديدة وجهاز فني جديد جاء في توقيت حساس جدًا وأصبحت المفاضلة وقتها بين أن يُكمل عماد النحاس مهمته في الدوري أو يتولى ريبيرو تدريب الفريق، وأي مدرب يتولى تدريب الأهلي في هذا الوقت لن يتمكن من وضع بصمته".

