لم يشارك أمام إنتر ميامي.. بوادر أزمة بين نجم الأهلي وريبيرو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق عن حقيقة غضب المغربي أشرف بن شرقي من عدم مشاركته بمباراة اليوم أمام انتر ميامي الامريكي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالولايات المتحدة الامريكية.

وقال الشاطر عبر برنامج اللعيب بقناة mbc masr: "أي مدير فني قبل مباراة بيومين أو ثلاثة، يُهيئ اللاعبين الذين سيشاركون، ما حدث وهي معلومة، خوسيه ريبيرو قام بتوزيع القمصان الزرقاء في التدريبات على اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة إنتر ميامي، وأشرف بن شرقي وجد نفسه لن يشارك (فقلب وشه)".

وتابع: "واضح إن بن شرقي غير مرتاح مع المدير الفني خلال الفترة القصيرة الماضية، لأن في مباراة مثل هذه لا يبدأ بن شرقي ولا حتى يقوم بعملية الإحماء، فهذا جعل الناس تضع علامات استفهام".

واختتم: "يجب أن يتدخل محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، ويعقد جلسة سريعة مع بن شرقي وريبيرو، يتفق فيها على التعامل الاحترافي داخل الملعب وهذا ما حدث بن شرقي واضح عليه الانزعاج".