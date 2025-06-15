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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي رسميًا عن إتمام صفقة ضم المهاجم الفرنسي الشاب ماثيس تيل (20 عامًا) من بايرن ميونيخ بعقد دائم يمتد حتى عام 2031، مقابل نحو 30–35 مليون جنيه إسترليني بعد فترة إعارة استثنائية.

فرانك يفتتح عهد توتنهام بالتعاقد مع تيل ودانسو.. خيارات جديدة في الهجوم والدفاع

تيل انتقل أولًا إلى توتنهام على سبيل الإعارة في فبراير الماضي، وساهم في فوز الفريق بدوري أوروبا، بتسجيله 3 أهداف خلال 20 مباراة.

الصفقة تمثل أول تعاقد رسمي لإدارة المدرب الجديد توماس فرانك، الذي خلف أنجي بوستيكوغلو مؤخرًا.

كما أعلن النادي عن التعاقد مع المدافع كيفن دانسو من ليون بموجب إعارة، في إطار تعزيز دفاعاته قبل افتتاح الموسم الجديد.

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