نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكاليف مشروع "إسباي برشلونة".. التزام مالي ضخم يمتد لعقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صادر عن نادي برشلونة أن التكلفة السنوية لخدمة الديون المتعلقة بمشروع تجديد ملعب النادي – المعروف باسم مشروع «Espai Barça» لتحديث «كامب نو» والمرافق المحيطة – تصل إلى نحو 94 مليون يورو سنويًا (ما يعادل نحو 104 مليون دولار).

برشلونة سيُنفق 104 مليون يورو سنويًا على خدمة ديون ملعب «كامب نو»



هذه الأقساط ستبدأ تسدد بداية من عام 2026، بعد الانتهاء من أعمال التحديث، تمول هذه الديون التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.45 مليار يورو عبر قرض بنكي (زعيمه بنك جولدمان ساكس إلى جانب JPMorgan وMUFG) بالإضافة إلى سندات واستثمارات خاصة.

تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الإيرادات المستقبلية من خلال زيادة السعة، وتحديث المناطق التجارية، والمنشآت الفندقية في المنطقة المحيطة.

بشكل عام، يُعد هذا الرقم السنوي البالغ 94 مليون يورو جزءًا من الجهود المالية لفك الضغط عن خزينة برشلونة، خصوصًا بعد تجاوز تكلفة المشروع وتسجيل خسائر تشغيلية في السنوات الماضية. النادي يراهن على تعويض هذه المصروفات من خلال الاستثمارات التي تحسن الدخل مستقبلًا، وسيسعى إلى إعادة تمويل الشريحة الأكبر من الدين بشروط أفضل عند استقرار الأسواق المالية.