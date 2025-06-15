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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أستون فيلا دخل في محادثات جادة للتعاقد مع المهاجم الإسباني الواعد خيسوس رودريغيز، لاعب ريال بيتيس البالغ من العمر 19 عامًا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أستون فيلا يفتح باب المفاوضات لضم خيسوس رودريجيز من ريال بيتيس

وبحسب ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو عبر موقع سبورت ويتنس، فإن رودريغيز بات هدفًا رئيسيًا لإدارة "الفيلانز"، التي تبحث عن تدعيم هجومي في ظل حاجة الفريق لمهاجم جديد بعد انتهاء إعارة ماركوس راشفورد وعودته إلى مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن المدير الرياضي للنادي الإنجليزي، مونشي، يلعب دورًا محوريًا في الصفقة المحتملة، إذ يرى في رودريغيز مشروع نجم مستقبلي، وقادر على تقديم الإضافة الهجومية المنتظرة في منظومة المدرب أوناي إيمري.

ويُعد رودريغيز من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، إذ لفت الأنظار مع الفريق الرديف لريال بيتيس، وتم تصعيده مؤخرًا للمشاركة مع الفريق الأول، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، إلا أن أستون فيلا يبدو الأكثر جدية في حسم الصفقة حتى الآن.