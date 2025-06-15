نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. توتنهام هوتسبير يفعل بند شراء ماثيس تيل من بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن انتهاء إجراءات التعاقد بشكل نهائي مع الفرنسي ماثيس تيل، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

توتنهام يضم الفرنسي ماثيس تيل

وكان قد انضم ماثيس تيل إلى صفوف السبيرز في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من البافاري على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء بمقابل 60 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكره النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، فإن الموهبة الفرنسية وقع صباح اليوم الأحد عقدًا مع توتنهام هوتسبير لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031.

وانتقل الجناح الفرنسي إلى صفوف بايرن ميونخ صيف 2022 قادمًا من ستاد رين، بمقابل 20 مليون يورو، قبل أن يستقر به المطاف داخل جدران توتنهام.

وخاض ماثيس تيل البالغ من العمر 20 عامًا مع السبيرز منذ انضمامه في يناير الماضي، 24 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

وقال النادي الإنجليزي: "شارك لأول مرة مع النادي كبديل ضد ليفربول في كأس كاراباو، قبل أن يُسجّل هدفه الأول كأساسي ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الإمارات. وجاء هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز من ركلة جزاء في فوز فريقه 3-1 على ساوثهامبتون في أبريل. وشارك المهاجم متعدد المواهب في 20 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، مسجلًا 3 أهداف".