نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرديناند ينتقد سياسة راتكليف في يونايتد ويطالب بدعم المدير الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد ومحلل رياضي بارز، انتقادات لاذعة تجاه فريق إدارة النادي بقيادة جيم راتكليف وشركته INEOS، متهمًا إياهم بتراجع أداء الفريق بسبب قرارات قضّت على الاستقرار والإنجازات.

فرديناند ينتقد سياسة راتكليف في يونايتد ويطالب بدعم المدير الرياضي

وفي أحدث تصريحاته، شدد فرديناند على ضرورة ألا يتم بيع الجناح الشاب أليخاندرو غارناشيو، مبرزًا أنه يملك القدرة على تهديد دفاعات الخصوم، وأن رحيله سيكون خطوة على غير المتوقع.

كما أشار إلى أن إدارة راتكليف نفّذت إجراءات تقشفية أثرت سلبًا على مناخ النادي، مثل تسريح موظفين تقنين النفقات، وفرض تخفيضات على مزايا العاملين، بما في ذلك إنهاء دور سير أليكس فيرغسون كسفير للنادي، ما أرسل رسالة مفادها "لا أحد بمنأى عن التغيير".

وتابع فرديناند أن الاستثمارات الكبيرة من قِبل راتكليف—بقيمة 100 إلى 300 مليون دولار في البنية التحتية—لا بد أن تُترجم إلى نتائج داخل الملعب، داعيًا إلى دعم المدير الفني روبن أموريم بمنح الفريق الوقت الكافي لإعادة بناء توازنه الفني.