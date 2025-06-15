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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يواجه صعوبات في مفاوضاته لضم المهاجم السويدي فيكتور غيوكرس، لاعب سبورتينغ لشبونة، بسبب رغبة اللاعب في الانتقال إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" ومصادر أخرى مثل "آس" و"موندو ديبورتيفو"، فإن غيوكرس، البالغ من العمر 26 عامًا، يعتبر الانتقال إلى أرسنال "حلمًا"، خاصة في ظل مشاركة الفريق اللندني في دوري أبطال أوروبا، على عكس مانشستر يونايتد الذي يغيب عن البطولات الأوروبية هذا الموسم.

وأكدت التقارير أن المدير الرياضي لسبورتينغ، فريديريكو فارانداس، لا ينوي التفريط في اللاعب بأقل من 70 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، رغم أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 100 مليون يورو. ورغم وجود اهتمام جاد من مانشستر يونايتد، لم يتلق سبورتينغ حتى الآن أي عرض رسمي من أي نادٍ.

وأشارت بعض التقارير إلى أن غيوكرس قد يلوّح بالتصعيد في حال لم تُحسم وجهته هذا الصيف، وسط حالة من التوتر بين وكيله وإدارة النادي البرتغالي. في الوقت نفسه، يراقب مانشستر يونايتد الوضع، ويضع خيارات بديلة في الاعتبار، من بينها مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمهن، رغم العوائق المالية الكبيرة المرتبطة بتلك الصفقة.