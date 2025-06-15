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أحمد جودة - القاهرة - سجل أحمد سيد زيزو بداية قوية مع النادي الأهلي في أول مشاركة رسمية له، خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت على ملعب هارد روك بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك زيزو في المباراة ضمن التشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو، وقدم أداء متزنًا انعكس بوضوح في أرقامه الفردية، والتي تؤكد جاهزيته للمنافسة على أعلى مستوى في البطولة.

بالأرقام.. كل ما قدمه أحمد زيزو في أول ظهور رسمي له بقميص الأهلي في مونديال الأندية

فيما يلي ملخص أداء أحمد زيزو بالأرقام:

عدد التمريرات الصحيحة: 20 تمريرة من أصل 22

دقة التمرير: 91%

عدد لمسات الكرة: 34 لمسة

عدد العرضيات الناجحة: عرضيتان من أصل 6

نسبة الفوز بالتحامات الثنائية: 3 من أصل 4

التمريرات المفتاحية: تمريرتان

تحصل على ركلة جزاء واحدة لصالح فريقه

تميز زيزو بالتحركات الذكية والربط بين الوسط والهجوم، كما ساهم في صناعة الفرص، وشكل إضافة هجومية واضحة في الجبهة اليمنى خلال الشوط الأول، قبل أن يتحول لمهام أكثر عمقًا في الشوط الثاني، قدرته على الحفاظ على التوازن بين الأدوار الدفاعية والهجومية أضافت بعدًا جديدًا لوسط الأهلي.

ويعد الأداء الذي قدمه زيزو دافعًا قويًا له وللفريق قبل المواجهتين القادمتين أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن دور المجموعات، حيث يطمح الأهلي لتخطي هذا الدور والمضي قدمًا في البطولة.

وفي ظل الدعم الجماهيري الكبير من الجالية المصرية في الولايات المتحدة، فإن الظهور القوي للأهلي ولاعبيه الجدد، مثل زيزو، يعكس الطموح في تحقيق نتائج إيجابية في أول نسخة نارية من مونديال الأندية.