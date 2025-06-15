نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، وهو يحمل في جعبته إرثًا رياضيًا حافلًا قلما حققه لاعب عربي أو أفريقي في تاريخ كرة القدم.

منذ انطلاق مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، نجح "الملك المصري" في إثبات نفسه كواحد من أبرز نجوم اللعبة عالميًا، بفضل أدائه الاستثنائي، واستقراره الفني، وإصراره الدائم على التطور، مما مكنه من حصد عدد هائل من الألقاب والجوائز الفردية والجماعية.

ألقاب جماعية مع ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، كان محمد صلاح أحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب الألماني يورغن كلوب، وقاد الفريق لتحقيق تسعة ألقاب بارزة:

دوري أبطال أوروبا (2019)

الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين (2020، 2022)

كأس العالم للأندية (2019)

كأس الاتحاد الإنجليزي (2022)

كأس الرابطة الإنجليزية ثلاث مرات

كأس السوبر الأوروبي (2019)

درع المجتمع الإنجليزي (2022)

إنجازات سابقة مع بازل وتشيلسي

قبل انتقاله إلى ليفربول، كان لمحمد صلاح محطات مميزة مع بازل السويسري، حيث توج بلقب الدوري السويسري مرتين، كما حصل على لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي موسم 2014-2015، رغم مشاركاته المحدودة آنذاك.

الجوائز الفردية

ولم تتوقف إنجازات صلاح عند حدود الألقاب الجماعية، بل سطع نجمه بقوة على المستوى الفردي، محققًا عدة أرقام وجوائز مميزة، أبرزها:

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين (2017، 2018)

جائزة أفضل لاعب في إنجلترا ثلاث مرات (2018، 2022، وفقًا لاختيارات رابطة النقاد والجماهير)

جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم (2018)

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات (2018، 2019، 2022، 2023)

أفضل لاعب في الموسم داخل ليفربول مرتين

إلى جانب الأرقام والألقاب، ساهم محمد صلاح في تغيير الصورة النمطية عن اللاعب العربي في أوروبا، وفتح الأبواب أمام أجيال جديدة من اللاعبين الطموحين، كما أصبح رمزًا للنجاح الكروي والتأثير الإيجابي خارج الملاعب، لا سيما من خلال مبادراته الإنسانية ومواقفه الداعمة لقضايا عادلة.

في عامه الثالث والثلاثين، لا يزال صلاح يحافظ على مستواه البدني والذهني العالي، ويواصل سعيه لتحقيق المزيد من الإنجازات، سواء على مستوى الأندية أو مع المنتخب المصري، الذي قاده للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين، والمشاركة في كأس العالم 2018.

وبينما يواصل مسيرته في الملاعب الأوروبية، تظل إنجازات محمد صلاح شاهدًا على قصة نجاح استثنائية، تُلهم الملايين في مصر والعالم العربي، وترسخ مكانته كأحد أساطير كرة القدم في العصر الحديث.