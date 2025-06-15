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أحمد جودة - القاهرة - من ضمن 32 فريقا يشاركون في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو المقبل، يبرز أسم بنفيكا البرتغالي كواحد من عمالقة القارة الأوروبية تاريخيا، رغم أنه خيب آمال جماهيره في الموسم الماضي.

بنفيكا البرتغالي يأمل في نهاية لعنة جوتمان بمونديال الأندية

ولم يكن موسم 2024/2025 أسعد مواسم بنفيكا على الإطلاق، حيث اكتفى الفريق بتحقيق لقب كأس الدوري البرتغالي بعد فوزه على سبورتنج لشبونة في نهائي البطولة بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1 في يناير الماضي، لكنه ترك لمنافسه لقبا الدوري والكأس.

وخسر بنفيكا الدوري بفارق نقطتين خلف سبورتنج لشبونة الذي حقق اللقب الثاني على التوالي، كما أنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه أمام المنافس ذاته في نهائي كأس البرتغال، وخسر بهدفين أمامه، موقعا على نهاية صعبة للموسم الذي حمل في طياته الكثير من المصاعب.

وواجه بنفيكا بعض المتاعب مع مدربه الألماني روجر شميت في بداية الموسم، لينتهي الأمر بإقالته في أواخر أغسطس / آب العام الماضي بسبب جمع الفريق لسبع نقاط فقط من أول أربع مباريات بالدوري، ليتولى برونو لاج مهمة تدريب الفريق مجددا بعدما سبق له تدربيه بين عامي 2019 و2020، ليتغير أداء الفريق ونتائجه.

لكن ذلك لم يخدم الفريق الذي خرج أيضا من دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، حينما اصطدم بالعملاق برشلونة الإسباني، ليخسر ذهابا على ملعبه صفر/1، ثم يخسر 1/3 في أرض منافسه ويودع البطولة.

ويدخل بنفيكا البطولة برغبة في خوض تحدي فريد من نوعه بالنسبة للفريق، حيث غاب كثيرا عن المسرح العالمي منذ خوضه مباراة بطولة كأس إنتر كونتيننتال في عام 1962 والتي خسرها أمام بطل أمريكا الجنوبية سانتوس البرازيلي ذهابا وإيابا 2/3 و2/5 على الترتيب.

لكن مهمة بنفيكا في المسرح العالمي لن تكون سهلة، حيث أوقعته القرعة في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا خمس مرات آخرها عام 2020، وبوكا جونيورز الأرجنتيني بطل كوبا ليبرتادوريس ست مرات آخرها عام 2007 وثاني أفضل فريق في تصنيف أندية أمريكا الجنوبية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل قارة أوقيانوسيا الوحيد في البطولة، والذي سبق له المشاركة 12 مرة في الصيغة القديمة للبطولة بمشاركة ستة أندية.

وسينطلق مشوار بنفيكا في البطولة بمواجهة بوكا جونيورز يوم 16 يونيو في ميامي، قبل أن يواجه أوكلاند سيتي يوم 20 في أورلاندو، ويختتم مواجهاته بدور المجموعات بعد ذلك بأربع أيام بمواجهة بايرن ميونخ في شارلوت.