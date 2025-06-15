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أحمد جودة - القاهرة - شارك أحمد سيد "زيزو" لأول مرة بقميص النادي الأهلي في مباراة رسمية، بعد أن دخل بديلًا مبكرًا في الدقيقة 14، عقب إصابة إمام عاشور. ورغم أن مشاركته جاءت اضطراريّة، إلا أن نجم الزمالك السابق أظهر جاهزيته الفنية والبدنية، وقدّم أداءً واعدًا خلال 65 دقيقة لعبها في خط الوسط الهجومي.

ظهور باهت لزيزو مع الأهلي رغم أرقامه الجيدة

زيزو بدا متماسكًا ومنسجمًا مع منظومة الفريق، ونجح في إضفاء الحيوية على الجبهة اليمنى، وتهديد مرمى الخصم بعرضيات دقيقة وتحركات ذكية بين الخطوط. خرج في الدقيقة 79.

أرقام زيزو في اللقاء:

مدة اللعب: 65 دقيقة

دقة التمرير: 91%

عدد العرضيات: 6 (منها 2 صحيحة)

التحامات ناجحة: 3 من أصل 4