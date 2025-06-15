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أحمد جودة - القاهرة - أكد صالح موسى، نجم الزمالك السابق، أن الفريق كان يمر بظروف صعبة للغاية هذا الموسم ولكنه نجح في حصد لقب كأس مصر.

صالح موسى: بطولة كأس مصر معروفة بأنها زمالكاوية

وقال موسى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بطولة كأس مصر معروفة بأنها زمالكاوية وكنت أشعر بثقة كبيرة في الحصول على اللقب رغم قوة المنافس وامتلاكه عدد من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل".