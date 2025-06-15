الرياضة

صالح موسى: بطولة كأس مصر معروفة بأنها زمالكاوية

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صالح موسى: بطولة كأس مصر معروفة بأنها زمالكاوية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد صالح موسى، نجم الزمالك السابق، أن الفريق كان يمر بظروف صعبة للغاية هذا الموسم ولكنه نجح في حصد لقب كأس مصر.

صالح موسى: بطولة كأس مصر معروفة بأنها زمالكاوية

وقال موسى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بطولة كأس مصر معروفة بأنها زمالكاوية وكنت أشعر بثقة كبيرة في الحصول على اللقب رغم قوة المنافس وامتلاكه عدد من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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