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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة أداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.. كما حمل تريزيجيه مسئولية ضياع ضربة الجزاء رغم تألقه في المباراة.

شبانة: العقل البشري فشل عن فهم حسين الشحات.. وتريزيجيه دخل التاريخ

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حسين الشحات بعد نزوله لعب بأنانية وبطئ شديد وكان عبء على الفريق ولم يقدم أي حلول هجومية.

وأضاف شبانة أن الشحات بدا بعيدا تماما عن مستواه وهو ما أفقد الفريق فرصة الفوز بالمباراة في الثواني الأخيرة بعدما أضاع كرة عجز العقل البشري عن فهم كيف اضاعها بهذه الغرابة.

وأضاف شبانة أن ريبيرو المدير الفني للفريق فاقد للسيطرة على لاعبي الفريق حتى الآن بدليل أزمة ركلة الجزاء التي يتحمل تريزيجيه مسئولية ضياعها بعد تمسكه بتسديدها رغم عدم كونه المسدد الأول لركلات الجزاء وهو ما ادخله التاريخ من الباب الخلفي لان إسمه سيظل محفور بإضاعة أول ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

وأضاف شبانة بأن الأهلي بحاجة للعديد من التدخلات الفنية قبل مباراة بالميراس المقبلة وهي المباراة التي ستحدد مصير الفريق في البطولة.

وأتم شبانة بأن الأهلي لعب مباراة كاملة دون جناح أيمن في طريقة غريبة يسأل عنها المدير الفني.