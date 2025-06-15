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أحمد جودة - القاهرة - يعلن الأتحاد المصرى لكرة اليد عن فتح باب التطوع لبطولة العالم لكرة اليد شباب - مصر 2025، والتي ستقام في الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس 2025.

الاتحاد المصري لكرة اليد يعلن فتح باب التطوع لبطولة العالم مصر 2025

وعلي من يرغب فى الإنضمام لفرق المتطوعين، علية طباعة الإستمارة وملىء البيانات كاملة مع ارفاق الأتي:-

١- صورة شخصية

٢- صورة البطاقة الشخصية ( وجهين )

٣- التحدث بلغة اجنبية ( الأنجليزية - الفرنسية – الألمانية - الأسبانية - البرتغالية – الكورية – المجرى - اليابانية ) تعتبر ميزة اضافية للمتقدم



والحضور للمقابلة الشخصية بالإستمارة أحد أيام

الخميس 19 يونيو من الساعة 4 عصرا حتى الساعه 10 مساء

الجمعه 20 يونيو من الساعة 3 عصرا حتى الساعه 10 مساء

السبت 21 يونيو من الساعة 3 عصرا حتى الساعه 10 مساء

وذلك بمقر البطولات بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولى ( الدخول من بوابه الأستاد بجانب دار المدرعات )

اقرب محطة مترو ( الاستاد )

* ملاحظات هامة: -

- حضور المقابلة الشخصية بزي يليق بالمقابلة الشخصية

- لا يوجد اقامه للمتطوعين

- التفرغ التام للحدث وأيام التدريبات

- يتم قبول استمارة التقديم بداية من المرحلة الجامعية وليس قبلها

- دخول المقابلات الشخصية بأسبقية الحضور

- اخر موعد لإستلام استمارات للتقدم فى تمام الساعة 9 مساء

- أى استفسارات خاصة بالحدث يتم الأستفسار عنها بالمقابله الشخصية فقط وليس عن طريق