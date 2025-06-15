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أحمد جودة - القاهرة - يصطدم بطلا الكأس في المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية غدا الاثنين، حيث يفتتح تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجليس إف سي الأمريكي مشوارهما في البطولة على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

أحلام تشيلسي تصطدم بطموحات لوس أنجليس في مونديال الأندية

وتجمع هذه المواجهة بين بطل دوري المؤتمر الأوروبي وبطل كأس الولايات المتحدة المفتوحة، الذي سلك سلوكا رائعا للوصول إلى البطولة المقامة على أرضه.

وبعد عودته إلى الساحة العالمية، وبعد فوزه بلقبي الدوري والكأس على مدار السنوات الأربع الماضية، حجز تشيلسي بطاقة التأهل إلى النسخة الحالية من كأس العالم للأندية بمجرد انتهاء المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2020 /2021.

وكتب تشيلسي صفحة جديدة في تاريخ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما أصبح أول فريق يفوز بجميع البطولات القارية الأربع الكبرى، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكأس السوبر.

كان الفوز الساحق على ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4 /1 في نهائي دوري المؤتمر بمثابة نهاية رائعة لموسم أول ناجح تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي ربما يكون قد تجاوز التوقعات التي رسمت له في بداية الموسم عندما قاد عملاق غرب لندن للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان إنهاء موسم 2024 /2025 بثمانية انتصارات في آخر تسع مباريات على مستوى كافة البطولات بمثابة تحضير شبه مثالي للمشاركة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، ويفخر تشيلسي بتحقيقه نسبة نجاح 50% في الظهورين السابقين في البطولة.