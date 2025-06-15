الرياضة

رسميًا.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مونديال الأندية

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رسميًا.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

رسميًا.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مونديال الأندية

وأضاف أن الفحوصات الطبية التي خصع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات بميامي اثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

وانتهت وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

 

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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