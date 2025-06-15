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أحمد جودة - القاهرة - عبر وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد، بعد التعادل السلبي أمام انتر ميامي الأمريكي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.‏

وسام أبو علي: أشعر بالإحباط.. وأهدرنا 4 أهداف في الشوط الأول أمام انتر ميامي

وأوضح: «حزين للغاية بسبب نتيجة المباراة.. كان لدينا فرص مؤكدة لتسجيل ما لا يقل عن 3 أهداف، خاصة في الشوط الأول، ‏وقدمنا مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي».‏

وأضاف: «خلقنا فرصًا عديدة خلال المباراة، ولكن لم ننجح في استغلالها بالكامل، أمام المنافس الذي يضم العديد من الأسماء المميزة».‏

وأشار أبوعلي إلى أنه كان سعيدًا للغاية بتواجد جماهير الأهلي في مدرجات المباراة، والتفافهم حول اللاعبين والجهاز الفني، لافتا إلى ‏أن الفريق أغلق صفحة مباراة إنتر ميامي، وسوف يبدأ التحضير بكل قوة للمباراة القادمة.‏

