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أحمد جودة - القاهرة - عبر وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد، بعد التعادل السلبي أمام انتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع الفريقين في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.
وسام أبو علي: أشعر بالإحباط.. وأهدرنا 4 أهداف في الشوط الأول أمام انتر ميامي
وأوضح: «حزين للغاية بسبب نتيجة المباراة.. كان لدينا فرص مؤكدة لتسجيل ما لا يقل عن 3 أهداف، خاصة في الشوط الأول، وقدمنا مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي».
وأضاف: «خلقنا فرصًا عديدة خلال المباراة، ولكن لم ننجح في استغلالها بالكامل، أمام المنافس الذي يضم العديد من الأسماء المميزة».
وأشار أبوعلي إلى أنه كان سعيدًا للغاية بتواجد جماهير الأهلي في مدرجات المباراة، والتفافهم حول اللاعبين والجهاز الفني، لافتا إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة إنتر ميامي، وسوف يبدأ التحضير بكل قوة للمباراة القادمة.