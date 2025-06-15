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أحمد جودة - القاهرة - خضع الثنائي ياسر إبراهيم ومصطفى العش لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف المنشطات عقب مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي التي أقيمت اليوم في افتتاح كأس العالم للأندية المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.
كشف منشطات لثنائي الأهلي بعد مباراة انتر ميامي
وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
وشهدت مباراة الأهلي وإنتر ميامي العديد من الأحداث منها إصابة إمام عاشور ومغادرته ملعب المباراة في الشوط الأول.