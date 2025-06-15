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أحمد جودة - القاهرة - خضع الثنائي ياسر إبراهيم ومصطفى العش لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف ‏المنشطات عقب مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي التي أقيمت اليوم في افتتاح كأس العالم ‏للأندية المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

كشف منشطات لثنائي الأهلي بعد مباراة انتر ميامي

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

وشهدت مباراة الأهلي وإنتر ميامي العديد من الأحداث منها إصابة إمام عاشور ومغادرته ملعب ‏المباراة في الشوط الأول.‏

