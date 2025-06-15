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أحمد جودة - القاهرة - قال أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أهدر فرصة تحقيق الفوز أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، مؤكدا أن اللاعبين سيغلقون صفحة المباراة استعدادا لمواجهتي بالميراس وبورتو.

اشرف داري.. قدمنا مباراة جيدة أمام إنتر ميامي.. ولكن الحظ لم يحالفنا لتحقيق الفوز

وأضاف: « قدمنا مباراة جيدة أمام إنتر ميامي، ولكن الحظ لم يحالفنا لتحقيق الفوز، وسنبذل قصارى جهدنا في المواجهات المقبلة لإسعاد الجماهير».‏

وأكد داري: «سنحاول دخول مباراتي بالميراس وبورتو بكامل تركيزنا وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل».‏

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

