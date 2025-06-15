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أحمد جودة - القاهرة - قال خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية إمام إنتر ميامي لا سيما في الشوط الأول، مؤكدا على أن الجهاز سيعمل على تحليل المباراة للوقوف على الأخطاء التي حدثت وعلاجها خلال التدريبات.
ريبيرو: أهدرنا العديد من الفرص أمام إنتر ميامي
وأضاف المدير الفني: «مواجهتنا الأولى في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي شهدت العديد من الأمور الإيجابية وفي نفس الوقت كانت هناك بعض الأخطاء سواء فيما يتعلق بالتمرير أو البطء في بعض الأحيان وهو ما سنعمل على تلافيه مستقبلا».
وأعرب ريبيرو عن سعادته بوجوده مع الأهلي في مونديال الأندية وقيادته للفريق في أول مباراة رسمية له أمام إنتر ميامي في ضربة البداية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم خوسيه ريبيرو تصريحاته بالتأكيد على إغلاق صفحة إنتر ميامي والتركيز في لقائي بالميراس وبورتو لتحقيق أهداف الأهلي في البطولة.