نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو: أهدرنا العديد من الفرص أمام إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق أهدر العديد من ‏الفرص في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية إمام إنتر ميامي لا سيما في الشوط الأول، ‏مؤكدا على أن الجهاز سيعمل على تحليل المباراة للوقوف على الأخطاء التي حدثت وعلاجها ‏خلال التدريبات.‏

ريبيرو: أهدرنا العديد من الفرص أمام إنتر ميامي

وأضاف المدير الفني: «مواجهتنا الأولى في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي شهدت العديد ‏من الأمور الإيجابية وفي نفس الوقت كانت هناك بعض الأخطاء سواء فيما يتعلق بالتمرير ‏أو البطء في بعض الأحيان وهو ما سنعمل على تلافيه مستقبلا».‏

وأعرب ريبيرو عن سعادته بوجوده مع الأهلي في مونديال الأندية وقيادته للفريق في أول ‏مباراة رسمية له أمام إنتر ميامي في ضربة البداية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة ‏الأمريكية.‏

واختتم خوسيه ريبيرو تصريحاته بالتأكيد على إغلاق صفحة إنتر ميامي والتركيز في لقائي ‏بالميراس وبورتو لتحقيق أهداف الأهلي في البطولة.‏

