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أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على المباراة الافتتاحية من مونديال الأندية، والذي انطلقت صافرة بدايتها في الثالثة فجر اليوم الأحد، بين فريق إنتر ميامي الأمريكي ونظيره فريق الأهلي المصري، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

عقب التعادل أمام ميامي.. رقم قياسي جديد يكتب في مسيرة الشناوي

ونجح الحارس محمد الشناوي في الحفاظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف، أمام ميسي ورفاقه في مباراة اليوم.

وواصل الشناوي كتابة الأرقام القياسية رفقة القلعة الحمراء، حيث وصل للمباراة الخامسة حفاظا على شباكه خالية من الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية، أكثر حارس مرمى في تاريخ البطولة حفاظا على شباكه خلال 11 مباراة.

ويأتي في المرتبة الثانية الحارس الألماني مانويل نوير مناصفة مع الحارس كلا من الإماراتي علي خصيف والبرازيلي ديدا، الذين حققوا الكلين شيت في 4 مباريات.

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، وذلك مع كل من:

إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

يذكر أن فريق الأهلي سيلاقي نظيره بالميراس البرازيلي في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ثاني جولات المجموعة الأولى.

