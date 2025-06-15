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أحمد جودة - القاهرة -

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على أن مباراة إنتر ميامي كانت سهلة، وأضاعنا أكثر من فرصة محققة في الشوط الأول لتحقيق الفوز، وكان من الممكن أن نحقق نتيجة أفضل من التعادل، ولكن يبقى الحصول على نقطة أفضل من لا شيء. وهناك مباريات مهمة قادمة يمكن أن نصعد من خلالها.

طاهر محمد طاهر.. مباراة إنتر ميامي كانت سهلة.. ونسعي لتقديم مباراة جيدة أمام بالميراس

واشار إلى أن فريق بالميراس فريق كبير، وسوف نشاهد مبارياته قبل المواجهة القادمة؛ للتعرف على أسلوب لعبه، وسوف نسعى لتقديم مباراة جيدة والحصول على الثلاث نقاط.

