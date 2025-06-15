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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جميع لاعبي الفريق ‏قدموا مباراة قوية أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة ‏الأمريكية.‏

بن رمضان.. مواجهة إنتر ميامي كانت مهمة لنا في البطولة.. وجميع اللاعبين قدموا مباراة قوية

وأضاف بن رمضان: «مواجهة إنتر ميامي كانت مهمة لنا في البطولة، وكنا عازمين على ‏تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.. جميع اللاعبين قدموا مباراة قوية خاصة في ‏الشوط الأول الذي شهد إهدار العديد من الفرص».‏

وأكد أن الفريق مطالب بالتركيز على الأمور الإيجابية من المباراة وتلافي ‏السلبيات في المرحلة المقبلة.‏

واختتم محمد علي بن رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة إنتر ميامي انتهت، وعلى ‏الفريق التركيز في المباراة المقبلة أمام بالميراس لتحقيق أهداف الأهلي في البطولة وإسعاد ‏الجماهير.‏

