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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جميع لاعبي الفريق قدموا مباراة قوية أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
بن رمضان.. مواجهة إنتر ميامي كانت مهمة لنا في البطولة.. وجميع اللاعبين قدموا مباراة قوية
وأضاف بن رمضان: «مواجهة إنتر ميامي كانت مهمة لنا في البطولة، وكنا عازمين على تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.. جميع اللاعبين قدموا مباراة قوية خاصة في الشوط الأول الذي شهد إهدار العديد من الفرص».
وأكد أن الفريق مطالب بالتركيز على الأمور الإيجابية من المباراة وتلافي السلبيات في المرحلة المقبلة.
واختتم محمد علي بن رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة إنتر ميامي انتهت، وعلى الفريق التركيز في المباراة المقبلة أمام بالميراس لتحقيق أهداف الأهلي في البطولة وإسعاد الجماهير.