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أحمد جودة - القاهرة - حصل الأرجنتيني أوسكار أوستاري، حارس مرمى انتر ميامي الأمريكي على جائزة مباراة فريقه ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2025.

نجوم المونديال.. أوستاري يمنع الأهلي من تسجيل 4 أهداف محققة

ونال أوستاري الجائزة بعد التصدي لعدة فرص خطيرة أمام الأهلي المصري، بالإضافة إلى ركلة جزاء أمام محمود تريزيجيه.

وتصدى أوسكار أوستاري 8 فرص من ضمنهم 5 فرص محققة للنادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء.

بعيدا عن ركلة الجزاء التي أهدرها محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي في الدقيقة 43 من عمر شوط اللقاء الأول.

نبذة عن نجم المباراة الإفتتاحية بمونديال الأندية " لا يعرف الإستسلام "

لم يكن أوسكار أوستاري من ضمن الحراس الأبرز في العالم، ولكن الأرجنتيني ولد محاربا لم يعتاد على الخسارة.

وبالنظر إلى تاريخ اللاعب في الملاعب سنجد أنه لم يمثل أي فريق من فرق القمة من دوريات العالم.

إلا أنه بدأ مسيرته الإحترافية مع فريق ختافي الإسباني عام 2007 ومن ثم انتقل إلى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في عام 2012.

وفي عام 2013 انتقل إلى صفوف ألميريا الإسباني وثم انتقل إلى سندرلاند الإنجليزي.

ولعب في الدوري المكسيكي عن طريق بوابة باتشوكا في عام 2020، ورحل عنهم في عام 2023 ليظل دون فريق حتى انتقل إلى الدوري التشيكي في فبراير من عام 2024.

ورحل عنهم بعد نهاية الموسم مباشرة ليظل دون فريق لثلاث أشهر حتى إنتقل إلى إنتر ميامي ليشارك معهم في بطولة الدوري الأمريكي وهاهو حاليًا يشارك في مونديال الأندية.

هذا الموسم، خاص أوسكار 13 مباراه مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي حافظ على نظافة شباكه في 4 منهم، بينما دخل مرماه 20 هدف.

وفي بطولة كونكاكاف هذا الموسم، شارك في 8 مباريات، حافظ على نظافة شباكه في 3 من بينهم، بينما دخل مرماه 8 أهداف.

ويعد صاحب الـ 38 عام هو أفضل لاعب في مباراة اليوم دون منافس بعدما حصل على تقييم 9،1، وفقا لمواقع تحليل الأداء.