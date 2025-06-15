نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكاسب وخسائر الأهلي أمام ميامي.. أبرزها إصابة إمام وتألق الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف، في المباراة الافتتاحية من مونديال الأندية، والتي تقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويكشف «دوت الخليج الرياضي» عن أبرز مكاسب وخسائر الأهلي أمام ميامي في مباراة اليوم الأحد.

أولا.. مكاسب الأهلي

1- عدم استقبال أهداف، وتألق بعض اللاعبين مثل الحارس محمد الشناوي، الذي منع العديد من الفرص الخطيرة وبالأخص في شوط المباراة الثاني، كذلك تألق المدافع ياسر إبراهيم في الذود عن مرماه.

2- ظهور الأهلي بأداء فني جيد، وتحديدا في الشوط الأول، وإهدار العديد من الفرص، أبرزها ركلة جزاء لصالح اللاعب أحمد مصطفى زيزو، وفشل في تسجيلها محمود حسن تريزيجية.

3- تنظيم دفاع الأهلي بشكل جيد، خاصة في الشوط الأول من المباراة.

ثانيا.. خسائر الأهلي

1- إصابة اللاعب إمام عاشور على مستوى عظمة الكتف، مما أدى إلى خروجه مبكرا من المستطيل الأخضر، وحل بدلا منه اللاعب أحمد مصطفى زيزو.

2- غياب التوفيق عن بعض لاعبي فريق الأهلي أمام مرمى إنتر ميامي، وتألق الحارس المخضرم أوسكار أوستاري، مما أدى إلى حصوله على لقب رجل المباراة.

3- رعونة لاعبو الأهلي أمام المرمى، وإهدار العديد من الفرص، رغم سهولة تسجيلها.



ويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم كل من:

الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يواجه فريق بالميراس البرازيلي نظيره فريق بورتو البرتغالي في تمام الساعة الواحدة صباح غدا الإثنين، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

