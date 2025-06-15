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أحمد جودة - القاهرة - علق حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على مباراة المارد الأحمر التي أقيمت منذ قليل أمام نظيره فريق إنتر ميامي في افتتاحية دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

بعد تعادل الأهلي مع إنتر ميامي.. حسام غالي ينتقد ريبيرو لهذا السبب

وتعادل المارد الأحمر سلبيًا أمام إنتر ميامي في أولي لقاءات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانتقد حسام غالي اداء لاعبي النادي الأهلي وقال: أأنا لست سعيدا بنتيجة المباراة،الشوط الثاني كان مختلفا عن الشوط الأول

وأكد أن: ريبيرو المدير الفني أستبدل أفضل لاعبين تريزيجيه وبن رمضان من المباراة.

وأشاد بالحارس محمد الشناوي مؤكدًا أنه انقذ أكثر من فرصة خطيرة على مرمي المارد الأحمر.

أهدر محمود تريزيجيه ركلة جزاء في الشوط الأول وتم إلغاء هدف لوسام أبوعلي بداعي التسلل.

