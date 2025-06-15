نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل المارد الأحمر مع نظيره إنتر ميامي الأمريكي سلبيا، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يعلق على تعادل الأهلي مع إنتر ميامي

وقال ريبيرو في تصريحات له عقب المباراة:" هذه المباراة كان بها بعض الأخطاء والفرص الضائعة

سيطرة في الشوط الأول".

وأضاف:" كان هناك الكثير من الإيجابيات في المباراة وأمور يمكن تصحيحها".

واتم ريبيرو:" انتهينا للتو من المباراة الأولى سنقوم بالتحليل وتصحيح الأخطاء ونستعد لمواجهة بالميراس في الجولة الثانية بالمونديال".