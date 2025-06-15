نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أخطاء قاتلة.. حسام غالي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي وإنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب تعادل المارد الأحمر سلبيا أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

حسام غالي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي وإنتر ميامي

وقال حسام غالي في تصريحات له عقب المباراة مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كان هناك رتم بطئ في الشوط الثاني من المباراة ".

وأضاف:" لا يوجد أي استحواذ على وسط الملعب".

واكمل حسام غالي:" التغييرات لم تكن موفقة خاصة بخروج تريزيجيه وبن رمضان".

واختتم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "لا يوجد تحولات بعد خروج تريزيجيه".