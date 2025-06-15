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أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق الأهلي مباراة اليوم في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية، أمام نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي دون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب هارد روك بمدينة فلوريدا الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

وتحضن الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الجارية، والتي أقيمت في الساعة الثالثة فجر اليوم الأحد، وتستمر حتى الـ 13 من شهر يوليو المقبل.

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم كل من:

الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره البرازيلي بالميراس في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

تقام مباراة الأهلي وبالميراس على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

يذكر أن فريق بالميراس سيواجه نظيره فريق بورتو البرتغالي في الواحدة بعد منتصف الغد، في إطار استكمال مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

