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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر عن اخر تطورات إصابة إمام عاشور والذي غادر على إثرها مباراة فريقه الشوط الأول أمام إنتر ميامي.

عاجل.. صدمة في تشخيص إصابة إمام عاشور المبدئي

وقال فايق عن إصابة اللاعب: "اشتباه الجهاز الطبي الأهلي بكسر في الترقوة بعد سقوطه في مباراة إنتر ميامي وخروجه للمستشفى مباشرة".

وتابع: "إمام عاشور، سيجري جراحة عاجلة غدًا في حالة التأكد من إصابته بكسر في الترقوة".

وسبق وأن تكررت الإصابة ذاتها للاعب أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العاصمة الإدارية أمام المنتخب الأوكراني.

موعد المباراة القادمة للأهلي

ويواجه الأهلي نظيره بالميراس في الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة الخميس المقبل الموافق 19 يونيو.