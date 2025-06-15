نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي يتعادل سلبيا مع إنتر ميامي في افتتاح المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة مونديال العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي يقتنص نقطة من إنتر ميامي في افتتاحية المونديال

وخيم التعادل السلبي على المباراة الأولى في المونديال وسط سيطرة من جانب المارد الأحمر في الشوط الأول وأفضلية لميامي في الشوط الثاني.

الأهلي استطاع السيطرة على زمام الأمور بقوة في الشوط الأول والذي شهد عدة فرص ضائعة لهز شباك الفريق الأمريكي.

وأهدر محمود تريزيجيه ركلة جزاء احتسبت للنادي الأهلي في الشوط الأول ليخرج الفريق بالتعادل السلبي في الشوط الأول.

إصابة إمام عاشور

وغادر إمام عاشور المباراة مصابا في الشوط الأول بعد سقوطه أرضا مرتين لتكرر إصابة الكتف ويغادر المباراة باكيا.

الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني نشاطًا للفريق الأمريكي وسط تألق لخط الدفاع وحارس المرمى ليبقوا على حظوظ فريقهم.

'وكاد حسين الشحات أن يحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة لكن تركيز ميامي الدفاعي وسوء التوفيق أضاع الفرصة ليقتسم الفريقين نقاط المباراة.