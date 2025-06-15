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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة مونديال العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعليق مثير من حسام غالي بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي

وعلق حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الشوط الأول من المباراة والذي وصفه بشوط تاريخي أمام إنتر ميامي بنجومه".

وتابع: " لا خطورة ولا تواجد لانتر ميامي وريبيرو عزل ميسي ومهاجمين إنتر ميامي ".



واختتم: "خايف نتعاقب على إضاعة كل هذه الفرص ونأمل أن يكون الشوط الثاني أفضل

وجدير بالذكر أن الأهلي قد سيطر على مجريات المباراة في الشوط الأول والذي شهد إضاعة ركلة جزاء لمحمود تريزيجيه وإلغاء هدف لوسام أبو علي بداعي التسلل.