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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره إنترميامي بنتيجة، في إطار منافسات افتتاحية كأس العالم للأندية.

التعادل السلبي يحسم مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

بدأ اللقاء بين الفريق بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا وحضد الثلاث النقاط الغالية، وكانت فرص الأهلي الأكثر خطورة على شباك إنتر ميامي.

خرج إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مباراة إنتر ميامي الجارية الآن في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية في إطار دور المجموعات.

وسقط إمام عاشور متأثرًا بإصابة في الكتف الذي كان مصاب بها في وقت سابق في إحدى المباريات.

وفي منتصف الشوط الأول نجح وسام أبو علي في افتتاح أهداف اللقاء ولكن حكم اللقاء احتسبها تسلل.

وفي الدقيقة الواحد وأربعين حصل زيزو على ركلة جزاء ولكنها سكنت في قبضة يد حارس مرمى إنتر ميامي.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون اي أهداف.

وجاء تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: كوكا، أشرف داري،ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط:حمدي فتحي،إمام عاشور،مروان عطية،بن رمضان

خط الهجوم: محمود تريزيجية، وسام أبو علي.

وتنقل مباراة المارد الأحمر عبر شاشة قناة قناة ام بي سي مصر اتش دي 1 واس دي 1 الناقلة مجانا MBC MASR 1 (HD)- MBC MASR 1 (SD).