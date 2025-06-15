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أحمد جودة - القاهرة - حصل زيزو على ركلة جزاء ولكن تريزيجيه أضاعها في المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره إنترميامي بنتيجة، في إطار منافسات افتتاحية كأس العالم للأندية.

قبل نهاية الشوط الأول.. تريزيجيه يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام إنتر ميامي

بدأ اللقاء بين الفريق بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا وحضد الثلاث النقاط الغالية، وكانت فرص الأهلي الأكثر خطورة على شباك إنتر ميامي.

خرج إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مباراة إنتر ميامي الجارية الآن في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية في إطار دور المجموعات.

وسقط إمام عاشور متأثرًا بإصابة في الكتف الذي كان مصاب بها في وقت سابق في إحدى المباريات.

وفي منتصف الشوط الأول نجح وسام أبو علي في افتتاح أهداف اللقاء ولكن حكم اللقاء احتسبها تسلل.

وفي الدقيقة الواحد وأربعين حصل زيزو على ركلة جزاء ولكن تريزيجيه أضاعها حيث سكنت في قبضة يد حارس مرمى إنتر ميامي.