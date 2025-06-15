الرياضة

حسين الشحات يدعم القضية الفلسطينية في مونديال الأندية

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حسين الشحات يدعم القضية الفلسطينية في مونديال الأندية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يدعم القضية الفلسطينية في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة مونديال العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

حسين الشحات يتضامن القضية الفلسطينية

وشهدت لحظات دخول الفريق للملعب لقطة لافتة،  حيث ظهر اللاعب حسين الشحات مرتديا سوارا يحمل علم فلسطين، في لفتة تضامنية مع القضية الفلسطينية، كما حمل في يده نسخة من القرآن الكريم، في مشهد نال إعجاب الجماهير.

ومن قبل حسين الشحات ظهر المدرب خوسية ريبيرو مرتديًا  سوارا طبع عليه العلم الفلسطيني في مشهد تضامني مع القضية.

وجدير بالذكر أن النتيجة حتى الدقيقة 35 تشير لتعادل الفريقين سلبيا وسط سيطرة من جانب الأهلي وفرص ضائعة من الفريق الأحمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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