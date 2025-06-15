نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يدعم القضية الفلسطينية في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة مونديال العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

حسين الشحات يتضامن القضية الفلسطينية

وشهدت لحظات دخول الفريق للملعب لقطة لافتة، حيث ظهر اللاعب حسين الشحات مرتديا سوارا يحمل علم فلسطين، في لفتة تضامنية مع القضية الفلسطينية، كما حمل في يده نسخة من القرآن الكريم، في مشهد نال إعجاب الجماهير.

ومن قبل حسين الشحات ظهر المدرب خوسية ريبيرو مرتديًا سوارا طبع عليه العلم الفلسطيني في مشهد تضامني مع القضية.

وجدير بالذكر أن النتيجة حتى الدقيقة 35 تشير لتعادل الفريقين سلبيا وسط سيطرة من جانب الأهلي وفرص ضائعة من الفريق الأحمر.