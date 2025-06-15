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أحمد جودة - القاهرة - نجح وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز هدف التقدم للأهلي في شباك إنتر ميامي ولكن حكم اللقاء احتسبها تسلل في المباراة الجارية الآن في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية في إطار دور المجموعات.

بداعي التسلل هدف وسام أبو علي يتم إلغاؤه في مباراة إنتر ميامي

وجاء تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: كوكا، أشرف داري،ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط:حمدي فتحي،إمام عاشور،مروان عطية،بن رمضان

خط الهجوم: محمود تريزيجية، وسام أبو علي.

وتنقل مباراة المارد الأحمر عبر شاشة قناة قناة ام بي سي مصر اتش دي 1 واس دي 1 الناقلة مجانا MBC MASR 1 (HD)- MBC MASR 1 (SD).