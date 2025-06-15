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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة مونديال العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وغادر إمام عاشور المباراة بداعي الإصابة في الكتف والتي كررت سقوطه في ملعب المباراة مرتين ليغادر مصابا وباكيا من المباراة.

ودخل بديلا لإمام عاشور أحمد زيزو والذي يسجل مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية عقب انتقاله للأهلي.

مجموعةً الأهلي

ويشارك الأهلي الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كلا من - إنتر ميامي - بورتو - بالميراس.

وأعلن خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد 30 دقيقة.. الأهلي يُهدّد إنتر ميامي بقوة ويُهدر فرصتين للتسجيل وإصابة عاشور ومشاركة زيزو

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، تريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.