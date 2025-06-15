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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لـ بطولة كأس العالم للأندية 2025 افتتاح فعاليات النسخة الجديدة رسميًا، من خلال حفل افتتاح مبهر أقيم على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.

رسميًا.. افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بحفل مبهر قبل انطلاق مواجهة الأهلي وإنتر ميامي

استمر حفل الافتتاح لمدة عشر دقائق فقط، وشهد عروضًا ضوئية وموسيقية مميزة جسدت التنوع الثقافي للبطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات، وفقًا للنظام الجديد للبطولة الشبيهة بكأس العالم للمنتخبات.

ملعب هارد روك يحتضن انطلاقة البطولة

ونشرت اللجنة المنظمة صورًا حصرية لأجواء ملعب "هارد روك"، الذي يتسع لأكثر من 64 ألف مشجع، مشيرةً إلى جاهزيته التامة لاحتضان المباراة الافتتاحية، التي ستجمع الأهلي بطل إفريقيا، مع إنتر ميامي ممثل الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المباراة الافتتاحية

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، الموافق الثالثة فجر الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة، وسط ترقب عالمي لمشاركة الأهلي في مجموعة تضم إلى جانبه كل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.