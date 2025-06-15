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أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالتشكيل الذي اختاره المدير الفني خوسيه ريبيرو لمباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن العناصر التي تم الدفع بها تعكس خطة فنية متوازنة ومبشرة.

محمد بركات: تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي إيجابي.. وإمام عاشور خيار فني ذكي

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية قبل المباراة: "تشكيل الأهلي إيجابي جدًا، ريبيرو يسعى إلى تأمين وسط الملعب بوجود حمدي فتحي ومروان عطية، مع منح مساحة من الحرية الهجومية لـ محمد علي بن رمضان للانطلاق وصناعة الفرص".

وأوضح بركات أن المدير الفني اختار الاعتماد على إمام عاشور في مركز الجناح، وهي خطوة وصفها بالذكية، مبررًا ذلك بتألق اللاعب مؤخرًا على المستويين الفني والبدني، "إمام عاشور يؤدي بشكل ممتاز مؤخرًا، ووجوده على الجناح يمنح الفريق حيوية كبيرة، سواء في الضغط أو الاختراق من الأطراف".

ويخوض الأهلي لقاءه المرتقب ضد إنتر ميامي في افتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية، في مواجهة تقام فجر الأحد على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، في مجموعة تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.