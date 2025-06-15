نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام غالي: مواجهة إنتر ميامي صعبة.. وميسي خارج كل التقييمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، أن المباراة المنتظرة بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، ضمن افتتاح مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، واصفًا إياها بـ "المواجهة الكبيرة التي تحتاج إلى مجهود مضاعف وتركيز شديد".

حسام غالي: مواجهة إنتر ميامي صعبة.. وميسي خارج كل التقييمات

وقال غالي في تصريحات تسبق اللقاء: "تشكيل الأهلي جيد جدًا، والمفاجأة الوحيدة كانت تواجد أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر، لكنه شارك مؤخرًا في مواجهة ودية أمام باتشوكا، وظهر بشكل جيد، وأصبح جاهزًا للمباراة".

وتحدث غالي بإعجاب عن النجم العالمي ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، قائلًا: "ميسي لاعب خارج كل التقييمات.. يستطيع فعل أشياء بالكرة لا يمكن توقعها، لا أحد يعرف وجهتها التالية، هو لاعب لا يتكرر".

كما حذر من خطورة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة السابق، مشددًا على ضرورة التعامل معه بحذر: "بوسكيتس لاعب مميز للغاية، ويجب أن يحظى برقابة قوية من لاعبي الأهلي لمنع تحكمه في إيقاع اللعب".

ويستهل الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام لأول مرة بنظام يضم 32 فريقًا، بلقاء قوي أمام إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه عددًا من نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم ميسي وسواريز وبوسكيتس.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة فجر الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.