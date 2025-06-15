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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الأحد، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك حين يواجه فريق إنتر ميامي الأمريكي نظيره الأهلي المصري، على ملعب هارد روك بمدينة فلوريدا الأمريكية.

أعلن المدرب الأرجنتيني ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم، والذي جاء على النحو التالي:

كأس العالم للأندية.. ميسي وسواريز يقوان هجوم ميامي في التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.



خط الدفاع: إيان فراي - توماس أفيليس - ماكسيميليانو فالكون - نوح ألين.



خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس ـ - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا.



خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.



ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات أم بي سي، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي والمعلق السعودي فهد العتيبي.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم كل من:

بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي.