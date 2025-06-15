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أحمد جودة - القاهرة - جماهير الأهلي تتوافد على ملعب هارد روك لمؤازرة الفريق أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

في مشهد يعكس جماهيرية النادي الأهلي العريضة حول العالم، حرص عدد كبير من محبيه على التوافد إلى ملعب هارد روك بمدينة ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية، لمساندة فريقهم في المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي، ضمن افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى الأهلي لتسجيل انطلاقة قوية في النسخة التاريخية من البطولة التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد.

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي أمام إنتر ميامي

أعلن المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبييرو عن تشكيل الفريق الأحمر لخوض اللقاء، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، تريزيجيه

خط الهجوم: وسام أبو علي

يعد فريق إنتر ميامي ثاني فريق أمريكي يواجهه الأهلي في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم للأندية.

وكانت أول مواجهة أمام سياتل ساوندرز في نسخة عام 2023، والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف أحرزه محمد مجدي "أفشة".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 وفق نظام جديد، حيث تشارك فيها 32 فريقًا يمثلون قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، تلعب وفق نظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى عام 2000، بمشاركة ثمانية أندية، ثم توقفت لمدة أربع سنوات قبل أن تعود عام 2005 بصيغة جديدة. ومنذ ذلك الحين، أُقيمت 20 نسخة من البطولة بنظامها القديم، وشارك النادي الأهلي في تسع نسخ، وحقق إنجازات بارزة.

وصل الأهلي إلى نصف النهائي في ست مناسبات، ونجح في تحقيق المركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية أربع مرات في أعوام 2006، 2021، 2022، و2023، ليصبح بذلك الفريق الوحيد من خارج أوروبا الذي يعتلي منصة التتويج في أربع نسخ مختلفة.

جدول مباريات الأهلي في مجموعة الموت

أوقعت القرعة النادي الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرقًا قوية هي:

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

بالميراس (البرازيل)

بورتو (البرتغال)

ويخوض الأهلي لقاءه الثاني في المجموعة أمام بالميراس مساء يوم الخميس 19 يونيو، على أن يختتم مبارياته بمواجهة صعبة أمام بورتو في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 يونيو.