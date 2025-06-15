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أحمد جودة - القاهرة - في مشهد وطني مميز يعكس روح الرياضة والانتماء، حرص جمهور الأهلي بمختلف أطيافه على الحضور المكثف إلى استاد هارد روك بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، لمؤازرة فريقهم أمام إنتر ميامي الأمريكي، ضمن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام فجر الأحد بتوقيت القاهرة.

جماهير الأهلي والزمالك تتوحد خلف ممثل مصر في افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي

ولم يقتصر الدعم الجماهيري على مشجعي النادي الأهلي فحسب، بل شهدت المدرجات تواجد عدد من جماهير الزمالك، الغريم التقليدي للفريق الأحمر، والذين حرصوا على التواجد لمؤازرة بطل إفريقيا في أولى مبارياته بالبطولة، في خطوة لاقت إشادة كبيرة من المتابعين.

كما تميزت الأجواء بحضور الأطفال والعائلات، وهو ما أضفى على اللقاء لمسة إنسانية ودعائية قوية، تؤكد حجم الحضور المصري في الولايات المتحدة.

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التشكيل الرسمي للنادي الأهلي

دخل الأهلي اللقاء بالتشكيل بقيادة المدير الفني خوسيه ريبييرو، وجاء كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – تريزيجيه

خط الهجوم: وسام أبو علي

وتعد هذه المواجهة هي الثانية للنادي الأهلي أمام فريق أمريكي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

فسبق للأهلي أن واجه سياتل ساوندرز في نسخة 2023 بنظامها القديم، وحقق آنذاك فوزًا ثمينًا بهدف نظيف حمل توقيع محمد مجدي "أفشة".

نظام جديد للبطولة بنكهة كأس العالم للمنتخبات

تشهد نسخة 2025 من البطولة العالمية تغييرات جوهرية، إذ تُقام كل أربع سنوات على غرار كأس العالم للمنتخبات، وتشارك فيها 32 فريقًا يمثلون مختلف قارات العالم.

وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، يتأهل منها الأول والثاني إلى دور الـ16، الذي يلعب بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، ويأمل الأهلي، صاحب الخبرة الكبيرة، في أن يكون ضمن الفرق التي تعبر هذا الدور.

يخوض الأهلي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلًا من:

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

بالميراس (البرازيل)

بورتو (البرتغال)

ويواجه الأهلي فريق بالميراس مساء يوم الخميس 19 يونيو، بينما يختتم دور المجموعات أمام بورتو في فجر الثلاثاء 24 يونيو.