نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصل إلى ملعب هارد روك استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى ملعب هارد روك في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد لمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية وبداية مشرفة في البطولة العالمية.

لحظات الوصول وسط ترحيب جماهيري

وثقت عدسات المصورين لحظات وصول بعثة الأهلي إلى ملعب المباراة، حيث ظهر اللاعبون في معنويات مرتفعة وتركيز شديد، عاكسين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وبدت علامات الجدية على وجوه نجوم الفريق الذين يدركون أن اللقاء أمام إنتر ميامي لا يحتمل سوى تقديم أقصى ما لديهم من أداء وتركيز.

يشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانبه كلًا من:

إنتر ميامي الأمريكي

بالميراس البرازيلي

بورتو البرتغالي

وتعد هذه المجموعة واحدة من أقوى مجموعات البطولة، حيث يواجه الأهلي أندية لها باع طويل في المنافسات القارية والعالمية.

وقد وصف نجم الأهلي السابق هشام حنفي فريق بالميراس بأنه الأقوى في المجموعة، ما يعكس حجم التحديات التي تنتظر الفريق المصري في البطولة.

موعد المباراة بين الفريقين

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الساعة الثالثة فجرًا يوم الأحد 15 يونيو 2025 بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على ملعب هارد روك الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.