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أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء لها الحق في الفرحة ببطولة كأس مصر لأنها جاءت في ظل ظروف صعبة للغاية.

سليمان: شخصية الزمالك قادته للتتويج بلقب كأس مصر

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شخصية نادي الزمالك قادته للتتويج بلقب كأس مصر ولم يحصل على حقه إعلاميا بعد الفوز بالبطولة، والنادي يتعرض لإشاعات غريبة على السوشيال ميديا".

وأضاف: "يجب أن يحصل الزمالك على حقه في وسائل الإعلام بعد الحصول على بطولة كأس مصر".