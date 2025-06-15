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أحمد جودة - القاهرة - تحدث موللر نجم منتخب البرازيل السابق، عن توقعاته لمجموعة فريق بالميراس والتي تضم الأهلي وإنتر ميامي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

نجم البرازيل السابق: الأهلي هو الفريق الأفضل على الإطلاق في إفريقيا.. وحظوظه في التأهل متساوية مع بالميراس وبورتو

وقال موللر في حواره مع ستاد المحور: "أنتظر كأس العالم للأندية 2025 بشدة، بالطبع البطولة ستضم العديد من الأندية البرازيلية، لكن الفرق البرازيلية ليست المرشحة للفوز، الفرق المرشحة هي الفرق الأوروبية مثل مانشستر سيتي بايرن ميونخ باريس سان جيرمان وريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا وسيفوز بهذا اللقب".

وأضاف: "انظروا، إلى مجموعة بالميراس الصعبة، الأهلي، بورتو، إنتر ميامي، أعتقد أن بالميراس سيحتاج إلى تقديم أداء جيد جدًا للتأهل، أعتقد أن بورتو هو أيضًا من المرشحين للتأهل، أما الأهلي هو الفريق الرئيسي في مصر والأفضل في إفريقيا، ولا شك أنه سيكون خصمًا صعبًا للغاية على بالميراس ولديه إمكانية للصعود من المجموعة".

واختتم حديثه قائلًا: "أرى أن جميع فرق المجموعة الأولى قادرة على التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية والحظوظ متساوية بينهم".